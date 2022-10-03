Россияне на оккупированных территориях ходят по дворам и составляют списки мужчин призывного возраста

Россияне на временно оккупированных территориях продолжают меры принудительной мобизации, в ходе которых совершают подворовые обходы и составляют списки мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
В то же время захватчики ужесточили проверку документов на блокпостах. Выезды из захваченных РФ территорий максимально усложнены:
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты массово выдают повестки крымским татарам.
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