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Россияне объявили о "захвате" Новоконстантиновки: что говорят в ВСУ

11:13 25.08.2026 Вт
2 мин
Группировка войск "Курск" выступила с официальным заявлением
aimg Юлия Капитонова
Россияне объявили о "захвате" Новоконстантиновки: что говорят в ВСУ Фото: Украинские воины отреагировали на новые заявления Минобороны РФ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
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Накануне Министерство обороны России заявило об оккупации населенного пункта Новоконстантиновка (Первое Мая) в Сумской области. Однако украинские защитники опровергли очередную выдумку врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Группировки войск "Курск" в Facebook.

"Заявление Минобороны РФ о якобы захвате населенного пункта Новоконстантиновка (Первое Мая) не соответствует действительности", - подчеркнули украинские защитники.

Они также официально подтвердили, что по состоянию на 25 августа указанный населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

Кроме того, указано, что на этом участке фронта ведутся бои с российскими захватчиками.

В ГВ "Курск" напомнили украинцам, что вымышленные территориальные достижения - это стандартная практика РФ, к которой она прибегает все чаще.

"Российское командование уже давно и регулярно приписывает себе результаты, которых нет на земле", - отметили военные.

По их словам, цель противника остается неизменной - внутренняя пропаганда и отчетность перед руководством.

На фоне последних событий группировка войск "Курск" в очередной раз призвала гражданских доверять исключительно официальным сводкам Генерального штаба ВСУ, а также игнорировать ложь вражеской пропаганды.

"Ситуация на направлении под контролем, подразделения выполняют боевые задания. Актуальная информация будет предоставляться отдельно в случае смены обстановки", - пообещали защитники.

Кстати, 25 августа стало известно, что российские захватчики проводили новые наступательные операции, однако все пошло не по плану.

Также мы рассказывали, как украинские защитники отражали ночную атаку РФ и сколько целей обезвредили.

Кроме того, узнайте, на каком этапе находится подготовка истребителей Gripen к защите Украины.

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