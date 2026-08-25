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Наступальні операції РФ провалилися одразу на кількох напрямках , - ISW

08:33 25.08.2026 Вт
2 хв
На деяких ділянках фронту ЗСУ успішно контратакували
aimg Юлія Капітонова
Наступальні операції РФ провалилися одразу на кількох напрямках , - ISW Фото: Ворог зазнав нових поразок на фронті (wikipedia.org)
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Протягом останніх двох діб російські загарбники намагалися прорватися вперед на різних напрямках, однак Сили оборони України зупинили просування противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

23 та 24 серпня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, однак не змогли просунутися вперед через контратаки українських сил. Зокрема, 23 серпня російський військовий блогер повідомив про контратаку ЗСУ поблизу Вовчанська.

На напрямку Великого Бурлука окупанти також проводили обмежені наступальні дії, але не досягли успіху.

На Куп'янському напрямку 23 та 24 серпня росіяни продовжували наступ, проте підтвердженого просування не зафіксовано.

На напрямку Борової окупанти також здійснювали обмежені атаки без успіху. Геолокаційні кадри від 23 серпня свідчать, що українські військові утримують позиції поблизу Новоплатонівки, попри заяви російської сторони про просування.

Водночас ЗСУ завдавали ударів по російській паливно-логістичній інфраструктурі на окупованій Луганщині. 24 серпня Генштаб повідомив про ураження матеріально-технічних складів у Степному та Хрустальному.

На Слов'янському напрямку українські військові, навпаки, нещодавно просунулися. Геолокаційні матеріали підтверджують рух ЗСУ на схід від Діброви, що на південний захід від Лимана.

На тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка російські війська 23 та 24 серпня продовжували наступальні дії, але не досягли підтвердженого просування.

В районі Добропілля окупанти також атакували без підтверджених успіхів. Наступальні дії росіян на Покровському, Новопавлівському та Олександрівському напрямках 23-24 серпня також не принесли їм територіальних здобутків.

Крім того, українські сили продовжували завдавати ударів середньої дальності по російських військових об'єктах на окупованій території Донецької області.

До речі, напередодні Україна закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію, яка вимагає від РФ припинити війну.

А в Кремлі цинічно заявили, що збираються атакувати Україну щодня - вдень та вночі.

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