Росіяни оголосили евакуацію цивільних з Нової Каховки, - Херсонська ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергія Хланя.

"Росіяни оголосили про евакуацію населення з окупованої Нової Каховки. Тих, хто хоче, щоб їх вивезли на "безпечну територію" мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні", - заявив Хлань.

За словами радника голови Херсонської ОВА, наразі невідомо куди ворог планує евакуювати цивільних. Під час минулих евакуацій люди опинялись в "найбільш депресивних районах Росії".