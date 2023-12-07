Росіяни оголосили евакуацію цивільних з Нової Каховки, - Херсонська ОВА
Російські терористи оголосили про евакуацію цивільних на території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергія Хланя.
"Росіяни оголосили про евакуацію населення з окупованої Нової Каховки. Тих, хто хоче, щоб їх вивезли на "безпечну територію" мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні", - заявив Хлань.
За словами радника голови Херсонської ОВА, наразі невідомо куди ворог планує евакуювати цивільних. Під час минулих евакуацій люди опинялись в "найбільш депресивних районах Росії".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Центру національного спротиву", нещодавно терористи в черговий раз перевіряли мешканців Каховки на наявність російського паспорта й видавали чоловікам "повістки".
Зокрема на окупованих територіях росіяни погрожують звільненнями власникам українських паспортів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.