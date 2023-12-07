ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни оголосили евакуацію цивільних з Нової Каховки, - Херсонська ОВА

Четвер 07 грудня 2023 15:20
UA EN RU
Росіяни оголосили евакуацію цивільних з Нової Каховки, - Херсонська ОВА Фото: росіяни оголосили евакуацію цивільних з Нової Каховки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи оголосили про евакуацію цивільних на території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергія Хланя.

"Росіяни оголосили про евакуацію населення з окупованої Нової Каховки. Тих, хто хоче, щоб їх вивезли на "безпечну територію" мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні", - заявив Хлань.

За словами радника голови Херсонської ОВА, наразі невідомо куди ворог планує евакуювати цивільних. Під час минулих евакуацій люди опинялись в "найбільш депресивних районах Росії".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Центру національного спротиву", нещодавно терористи в черговий раз перевіряли мешканців Каховки на наявність російського паспорта й видавали чоловікам "повістки".

Зокрема на окупованих територіях росіяни погрожують звільненнями власникам українських паспортів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Новая Каховка Херсонська область
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО