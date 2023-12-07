Россияне объявили эвакуацию гражданских из Новой Каховки, - Херсонская ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника главы Херсонской областной военной администрации Сергея Хланя.

"Россияне объявили об эвакуации населения из оккупированной Новой Каховки. Тех, кто хочет, чтобы их вывезли на "безопасную территорию" должны зарегистрироваться и 13 декабря собраться возле больницы", - заявил Хлань.

По словам советника главы Херсонской ОГА, пока неизвестно куда враг планирует эвакуировать гражданских. Во время прошлых эвакуаций люди оказывались в "наиболее депрессивных районах России".