UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстрілюють Україну з території ЗАЕС, - МАГАТЕ

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що експерти організації, перебуваючи на Запорізькій АЕС, чули вибухи на різній відстані від станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МАГАТЕ.

За словами експертів, вибухи були щодня протягом останнього тижня на різній відстані від станції.

"Кілька разів звуки, мабуть, доносилися поблизу об'єкта, імовірно від вихідного артилерійського вогню", - написано в заяві Гроссі.

Вночі 22 та 27 березня, за словами інспекторів організації, поблизу станції було чути стрілянину зі стрілецької зброї. Крім того, на станції спрацював сигнал повітряної тривоги.

"Вчора на об'єкті спрацювала повітряна тривога, через що запланований візит групи МАГАТЕ на встановлення сухого відпрацьованого палива ЗАЕС було відкладено до пізнішого вечора того ж дня", - заявив гендиректор МАГАТЕ.

Ситуація на ЗАЕС

Раніше ми писали, що 23 березня ЗАЕС опинилася на межі блекауту вдруге за добу.

До речі, за словами МАГАТЕ, росіяни навмисне відкладають ремонт на ЗАЕС.

Також на початку березня біля Запорізької АЕС були вибух та стрілянина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМАГАТЕ