Росіяни умисно відкладають ремонт на ЗАЕС: МАГАТЕ відреагувало

Раніше цього тижня ЗАЕС відклала планове технічне обслуговування деяких систем безпеки реактора. Це сталося вже вдруге за останній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

МАГАТЕ повідомило, що сьогодні Запорізька АЕС майже на 5 годин втратила зв'язок з останньою магістральною лінією електропередач на тлі повідомлень про широкомасштабні військові дії в Україні, що вкотре підкреслює постійну загрозу для ядерної безпеки під час конфлікту.

За даними пресслужби, сьогоднішнє відключення електроенергії та повідомлення про військові дії в Україні з’явилися після того, як раніше цього тижня ЗАЕС відклала планове технічне обслуговування деяких систем безпеки реактора через "загальну ситуацію в околицях станції".

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що це був другий випадок за останні тижні, коли ЗАЕС відклала ремонт на майданчику, що посилило занепокоєння щодо ядерної безпеки.