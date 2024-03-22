Росіяни умисно відкладають ремонт на ЗАЕС: МАГАТЕ відреагувало
Раніше цього тижня ЗАЕС відклала планове технічне обслуговування деяких систем безпеки реактора. Це сталося вже вдруге за останній час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.
МАГАТЕ повідомило, що сьогодні Запорізька АЕС майже на 5 годин втратила зв'язок з останньою магістральною лінією електропередач на тлі повідомлень про широкомасштабні військові дії в Україні, що вкотре підкреслює постійну загрозу для ядерної безпеки під час конфлікту.
За даними пресслужби, сьогоднішнє відключення електроенергії та повідомлення про військові дії в Україні з’явилися після того, як раніше цього тижня ЗАЕС відклала планове технічне обслуговування деяких систем безпеки реактора через "загальну ситуацію в околицях станції".
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що це був другий випадок за останні тижні, коли ЗАЕС відклала ремонт на майданчику, що посилило занепокоєння щодо ядерної безпеки.
"Увага світу справедливо зосереджена на триваючій небезпеці ураження найбільшої в Європі атомної електростанції або втрати електроенергії за її межами. Але є кілька інших складних сфер, за якими ми повинні продовжувати уважно стежити, щоб допомогти запобігти ризику ядерної аварії, включаючи обслуговування, а також укомплектування персоналом і наявність запасних частин. Усі вони є частиною нашої глибокої стурбованості щодо ядерної безпеки та безпеки на станції", - сказав Гроссі.
Загроза блекауту на ЗАЕС
Внаслідок сьогоднішньої масштабної ракетної атаки проти України о 05:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська".
Як розповідав "Енергоатом" лінія була лише нещодавно відремонтована, оскільки тривалий час не працювала через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.
Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.
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