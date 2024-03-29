Россияне обстреливают Украину с территории ЗАЭС, - МАГАТЭ

По словам экспертов, взрывы были ежедневно в течение последней недели на разном расстоянии от станции.

"Несколько раз звуки, по-видимому, доносились поблизости от объекта, предположительно от исходящего артиллерийского огня", - написано в заявлении Гросси.

Ночью 22 и 27 марта, по словам инспекторов организации, поблизости станции была слышна стрельба из стрелкового оружия. Кроме того, на станции сработал сигнал воздушной тревоги.

"Вчера на объекте сработала воздушная тревога, из-за чего запланированный визит группы МАГАТЭ на установку сухого отработавшего топлива ЗАЭС был отложен до более позднего вечера того же дня", - заявил гендиректор МАГАТЭ.