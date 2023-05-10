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Росіяни обстрілюють Херсон: мешканців закликають залишатися в укриттях

Ілюстративне фото: росіяни обстрілюють Херсон (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові ведуть обстріл Херсона у середу, 10 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Ворог обстрілює Херсон - залишайтесь в укриттях", - написав він.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни випустили 354 снаряди по Херсонській області, одна людина дістала поранення.

Окрім того, в Херсонській ОВА показали наслідки обстрілу фельдшерського пункту в селі Кізомис.

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ХерсонВійна Росії проти України