Росіяни обстрілюють Херсон: мешканців закликають залишатися в укриттях

Російські військові ведуть обстріл Херсона у середу, 10 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Ворог обстрілює Херсон - залишайтесь в укриттях", - написав він.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни випустили 354 снаряди по Херсонській області, одна людина дістала поранення.
Окрім того, в Херсонській ОВА показали наслідки обстрілу фельдшерського пункту в селі Кізомис.
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