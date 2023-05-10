Россияне обстреливают Херсон: жителей призывают оставаться в укрытиях

Российские военные ведут обстрел Херсона в среду, 10 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Враг обстреливает Херсон - оставайтесь в укрытиях", - написал он.
Напомним, за прошедшие сутки россияне выпустили 354 снаряда по Херсонской области, один человек получил ранения.
Кроме того, в Херсонской ОВА показали последствия обстрела фельдшерского пункта в селе Кизомис.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.