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Росіяни обстрілюють Харків, цивільних закликають бути обережними

Фото: росіяни обстрілюють Харків, цивільних закликають бути обережними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстрілюють Харків. Цивільних закликають бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Харків під обстрілом російських окупантів. Закликаю всіх бути обережними", - пише міський голова. 

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. 

Варто додати, що, станом на 9:09 повітряну тривогу оголошено в східних областях України, зокрема й у Харківській області. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Росіяни обстріляли Харків ракетами 

"Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо - ЗРК С-300. Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі", - написав голова ОВА Олег Синєгубов. 

Також Синєгубов додав, що інформація про постраждалих наразі не надходила. 

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Наприклад, нещодавно, внаслідок ворожих ударів по селу Першотравневе загинула цивільна.  

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