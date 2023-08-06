Росіяни обстрілюють Харків, цивільних закликають бути обережними

Російські окупанти обстрілюють Харків. Цивільних закликають бути обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"Харків під обстрілом російських окупантів. Закликаю всіх бути обережними", - пише міський голова.
Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.
Варто додати, що, станом на 9:09 повітряну тривогу оголошено в східних областях України, зокрема й у Харківській області.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Росіяни обстріляли Харків ракетами
"Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо - ЗРК С-300. Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі", - написав голова ОВА Олег Синєгубов.
Також Синєгубов додав, що інформація про постраждалих наразі не надходила.
Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.
Наприклад, нещодавно, внаслідок ворожих ударів по селу Першотравневе загинула цивільна.
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