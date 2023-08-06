Россияне обстреливают Харьков, гражданских призывают быть осторожными

Российские оккупанты обстреливают Харьков. Гражданских призывают быть осторожными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
"Харьков под обстрелом российских оккупантов. Призываю всех быть осторожными", - пишет городской голова.
Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.
Стоит добавить, что, по состоянию на 9:09 воздушная тревога объявлена в восточных областях Украины, в том числе и в Харьковской области.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Россияне обстреляли Харьков ракетами
"Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно - ЗРК С-300. Профильные службы выехали на обследование последствий обстрела в Холодногорском районе", - написал глава ОГА Олег Синегубов.
Также Синегубов добавил, что информация о пострадавших пока не поступала.
Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.
Например, недавно, в результате вражеских ударов по селу Первомайское погибла гражданская.
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