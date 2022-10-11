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Росіяни обстрілювали Сумську область з гелікоптера та САУ (фото)

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Україна, Вівторок 11 жовтня 2022 22:37
Росіяни обстрілювали Сумську область з гелікоптера та САУ (фото) Фото: Росіяни обстрілювали Сумську область з гелікоптера та САУ (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 11 жовтня, російські окупанти обстріляли Сумську область. За добу було зафіксовано понадо 200 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Росіяни нанесли авіаудар по цивільному аграрному підприємству Великописарівської громади. Випустили 12 ракет з гвинтокрилу, що не перетинав державний кордон України", - йдеться у повідомленні.

За словами Живицького, окупанти зі ствольної артилерії били по місту Середино-Буда, де зруйнували кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, знеструмивши частину міста.

"З мінометів вели вогонь по селам Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад та зі ствольної артилерії по селам Білопільської та Есманської громад", - йдеться у повідомленні.

Також очільник ОВА додав, що окупанти гатили із САУ по території Юнаківської громади, де було пошкоджено приватний будинок мирних жителів, кілька парканів. Вже з мінометів росіяни обстріляли територію Шалигінської громади та використали освітлювальні боєприпаси білого кольору. З РСЗВ обстріляли населений пункт Ходіне.

Нагадаємо, що вчора росіяни обстріляли Сумську область, внаслідок чого загинула людина.

У неділю, 9 жовтня, російські війська обстрілювали Сумську область з мінометів та артилерії. Атаки зафіксували у п'яти громадах.

Також, російські війська вдень з гелікоптерів обстріляли Сумську область.

Раніше російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області.

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