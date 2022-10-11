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Россияне обстреливали Сумскую область с вертолета и САУ (фото)

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Украина, Вторник 11 октября 2022 22:37
Россияне обстреливали Сумскую область с вертолета и САУ (фото) Фото: Россияне обстреливали Сумскую область с вертолета и САУ (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 11 октября, российские оккупанты обстреляли Сумскую область. За сутки было зафиксировано более 200 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Россияне нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию Великописаревской общины. Выпустили 12 ракет из вертолета, не пересекавшего государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, оккупанты из ствольной артиллерии били по городу Середино-Буда, где разрушили несколько частных домов, автомобиль и линии электропередач, обесточив часть города.

"Из минометов вели огонь по селам Зноб-Новгородской и Середино-Будской общин и по ствольной артиллерии по селам Белопольской и Эсманской общин", - говорится в сообщении.

Также глава ОВА добавил, что оккупанты били из САУ по территории Юнаковской общины, где был поврежден частный дом мирных жителей, несколько заборов. Уже из минометов россияне обстреляли территорию Шалыгинского общества и использовали осветительные боеприпасы белого цвета. Из РСЗО обстреляли населенный пункт Ходино.

Напомним, что вчера россияне обстреляли Сумскую область, в результате чего погиб человек.

В воскресенье, 9 октября, российские войска обстреливали Сумскую область из минометов и артиллерии. Атаки зафиксировали в пяти общинах.

Также, российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область.

Ранее российские войска атаковали железнодорожный вокзал в городе Ворожба Сумской области.

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