Росіяни обстріляли Золоту Балку Херсонської області, є постраждалий

Російські окупанти обстріляли село Золота Балка Херсонської області. Внаслідок ударів один з цивільних отримав поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна в ефірі телемарафону.

"Пошкоджено три житлові будинки, один взагалі згорів. Поранення отримав чоловік, який під час обстрілу перебував вдома", - додав голова Херсонської ОВА.

Як розповів Прокудін, під час обстрілу було зафіксовано два десятки прильотів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні ворог також атакував Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки місто залишилося без світла. Зазначається, що ворог скинув на Берислав дві керовані авіаційні бомби.

Також ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківської області. Під час сьогоднішніх обстрілів поранення отримали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.