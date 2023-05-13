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Росіяни обстріляли Золоту Балку Херсонської області, є постраждалий

Фото: росіяни обстріляли Золоту Балку Херсонської області, є постраждалий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли село Золота Балка Херсонської області. Внаслідок ударів один з цивільних отримав поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна в ефірі телемарафону.

Як розповів Прокудін, під час обстрілу було зафіксовано два десятки прильотів.

"Пошкоджено три житлові будинки, один взагалі згорів. Поранення отримав чоловік, який під час обстрілу перебував вдома", - додав голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні ворог також атакував Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки місто залишилося без світла. Зазначається, що ворог скинув на Берислав дві керовані авіаційні бомби.

Також ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківської області. Під час сьогоднішніх обстрілів поранення отримали двоє людей.

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