Росія скинула на Берислав Херсонської області дві авіабомби: місто без світла

Фото: РФ скинула на Берислав дві авіабомби (t.me/olexandrprokudin)

Російська авіація 13 травня атакувала Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки місто залишилося без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Росіяни о 4:00 скинули на Берислав дві керовані авіаційні бомби. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю обʼєкта критичної інфраструктури. "Через обстріл Берислав залишився без електропостачання. Нині енергетики роблять все можливо, аби щонайшвидше повернути світло в оселі містян", - йдеться у повідомленні. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Фото: РФ скинула на Берислав дві авіабомби (t.me/olexandrprokudin)