Росія скинула на Берислав Херсонської області дві авіабомби: місто без світла
Російська авіація 13 травня атакувала Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки місто залишилося без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
Росіяни о 4:00 скинули на Берислав дві керовані авіаційні бомби. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю обʼєкта критичної інфраструктури.
"Через обстріл Берислав залишився без електропостачання. Нині енергетики роблять все можливо, аби щонайшвидше повернути світло в оселі містян", - йдеться у повідомленні.
На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
Фото: РФ скинула на Берислав дві авіабомби (t.me/olexandrprokudin)
Нагадаємо, вчора російські війська вдарили по Бериславському району артилерією та дронами, внаслідок атаки одна людина отримала поранення.
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