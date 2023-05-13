RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Золотую Балку Херсонской области, есть пострадавший

Фото: россияне обстреляли Золотую Балку Херсонской области, есть пострадавший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли село Золотая Балка Херсонской области. В результате ударов один из гражданских получил ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Херсонской облгосадминистрации Александра Прокудина в эфире телемарафона.

Как рассказал Прокудин, во время обстрела было зафиксировано два десятка прилетов.

"Повреждены три жилых дома, один вообще сгорел. Ранения получил мужчина, который во время обстрела находился дома", - добавил председатель Херсонской ОГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня враг также атаковал Берислав Херсонской области. В результате атаки город остался без света. Отмечается, что враг сбросил на Берислав две управляемые авиационные бомбы.

Также враг продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Во время сегодняшних обстрелов ранения получили два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине