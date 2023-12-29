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Росіяни обстріляли житловий район Херсона, є постраждалі

Херсон, П'ятниця 29 грудня 2023 15:34
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Росіяни обстріляли житловий район Херсона, є постраждалі Фото: росіяни обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні знову обстріляли Херсон. Цього разу окупанти вдарили по житлових кварталах у Корабельному районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

За словами Мрочка, в результаті ворожого обстрілу в місті було поранено трьох місцевих жителів.

Станом на зараз відомо, що поранені - чоловіки. Один з них за даними Мрочка, чоловік 72 років. Його вже доправлено до лікарні. У пораненого вибухова травма та осколкове поранення правої гомілки з пошкодженням кісток.

"До лікарні доставили третього пораненого внаслідок ворожої атаки на житлові квартали у Корабельному районі Херсона. У 44-річного чоловіка черепно-мозкова травма, контузія і пошкодження суглоба", - додав голова Херсонської МВА.

Обстріл Херсонської області

Російські війська регулярно атакують Херсон керованими авіабомбами та обстрілюють з артилерії.

Нагадаємо, що 26 грудня росіяни вдарили по евакуаційному потягу у Херсоні. Поранено кількох співробітників УЗ, пошкоджено вокзал та 4 вагони поїзда.

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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