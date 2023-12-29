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Россияне обстреляли жилой район Херсона, есть пострадавшие

Херсон, Пятница 29 декабря 2023 15:34
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Россияне обстреляли жилой район Херсона, есть пострадавшие Фото: россияне обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня снова обстреляли Херсон. На этот раз оккупанты ударили по жилым кварталам в Корабельном районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

По словам Мрочко, в результате вражеского обстрела в городе были ранены трое местных жителей.

По состоянию на сейчас известно, что раненые - мужчины. Один из них по данным Мрочко, мужчина 72 лет. Он уже доставлен в больницу. У раненого взрывная травма и осколочное ранение правой голени с повреждением костей.

"В больницу доставили третьего раненого в результате вражеской атаки на жилые кварталы в Корабельном районе Херсона. У 44-летнего мужчины черепно-мозговая травма, контузия и повреждение сустава", - добавил председатель Херсонской МВА.

Обстрел Херсонской области

Российские войска регулярно атакуют Херсон управляемыми авиабомбами и обстреливаются из артиллерии.

Напомним, что 26 декабря россияне ударили по эвакуационному поезду в Херсоне. Ранены несколько сотрудников УЗ, поврежден вокзал и 4 вагона поезда.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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