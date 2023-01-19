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Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона з РСЗВ: відео наслідків

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли житловий квартал Херсона з РСЗВ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по центру Херсона. Під ворожий вогонь потрапив житловий квартал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За його словами, удар по житловому кварталу був цілеспрямованим, поряд немає жодного військового об'єкта.

Янушевич розповів, що внаслідок ворожої атаки почалася пожежа, а також залишилися нерозірвані снаряди. Займання вже ліквідували, а снаряди прибрали.

"В одному з будинків, які постраждали від російських обстрілів, проживає херсонка Ганна. У будинку жінки вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна. Їй їх оперативно перекриють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони вже незабаром вирушать на місце події, щоб допомогти містянам ліквідувати наслідки російської атаки", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

При цьому він зазначив, що внаслідок атаки окупантів ніхто з мирних жителів не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, вдень у мережі повідомляли про "прильоти" у Херсоні - росіяни вдарили по житлових будинках.

Також ми писали, що в Херсонській області сьогодні двоє людей підірвалися на мінах.

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