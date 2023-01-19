У Херсоні пролунали вибухи: у мережі пишуть про "прильоти" по житловим будинкам
Фото: у Херсоні 19 січня пролунали вибухи (Getty Images)
У Херсоні вдень 19 січня після скасування повітряної тривоги пролунали вибухи. Жителі міста заявляють про обстріл.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як стверджують місцеві жителі, "прильоти" були після відбою тривоги, за попередніми даними, попадання по житловим будинкам.
Офіційної інформації від військової адміністрації про ворожий обстріл поки що не було.
Нагадаємо, учора росіяни знову обстріляли Херсон. На фото, опублікованих у місцевих чатах, було видно велику заграву над містом.
Також ми писали, що за добу 16 січня окупанти обстріляли територію Херсонської області 102 рази.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.