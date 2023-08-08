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Росіяни обстріляли житловий будинок у Херсонській області: постраждала жінка

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Херсонська область , Вівторок 08 серпня 2023 11:34
Росіяни обстріляли житловий будинок у Херсонській області: постраждала жінка Фото: росіяни обстріляли житловий будинок у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська сьогодні вдень обстріляли житловий будинок у селі Микільське Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

Як повідомляється, внаслідок ворожого удару у власній оселі поранення отримала 50-річна жінка. Постраждалу у стані середньої тяжкості шпиталізували, лікарі надають їй допомогу.

Обстріли Херсонської області

Херсон та область постійно обстрілюється російськими військами. Зокрема, минулої ночі загарбники тричі атакували житлові будинки у центрі Херсона. Внаслідок обстрілу є постраждалі, одна жінка загинула.

Також російські війська здійснили обстріл села Садове Херсонської області зранку у понеділок, 7 серпня. Поранення отримав 50-річний чоловік.

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