Росіяни обстріляли житловий будинок у Херсонській області: постраждала жінка
Російські війська сьогодні вдень обстріляли житловий будинок у селі Микільське Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.
Як повідомляється, внаслідок ворожого удару у власній оселі поранення отримала 50-річна жінка. Постраждалу у стані середньої тяжкості шпиталізували, лікарі надають їй допомогу.
Обстріли Херсонської області
Херсон та область постійно обстрілюється російськими військами. Зокрема, минулої ночі загарбники тричі атакували житлові будинки у центрі Херсона. Внаслідок обстрілу є постраждалі, одна жінка загинула.
Також російські війська здійснили обстріл села Садове Херсонської області зранку у понеділок, 7 серпня. Поранення отримав 50-річний чоловік.
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