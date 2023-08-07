Окупанти зранку обстріляли село в Херсонській області: є поранений

Російські війська здійснили обстріл села Садове Херсонської області зранку у понеділок, 7 серпня. Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

"Через російський обстріл села Садове постраждав мирний житель", - йдеться в повідомленні.

Так, як розповіли в адміністрації, близько 09:15 окупанти вдарили по житловому будинку.

"Поранення отримав 50-річний чоловік. На допомогу потерпілому вирушила карета "швидкої", - додали в ОВА.

Обстріли Херсона

Херсон та область постійно обстрілюється російськими військами. Зокрема, цієї ночі загарбники тричі атакували житлові будинки у центрі Херсона. Внаслідок обстрілу є постраждалі, одна жінка загинула. Нагадаємо, наприклад, в кінці червня російські окупанти також обстріляли Херсон. Під ударом опинився "Пункт незламності", двоє людей отримали поранення.

Додамо, що Херсон українські війська повернули під свій контроль в листопаді 2022 року.