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Россияне обстреляли жилой дом в Херсонской области: пострадала женщина

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Херсонская область, Вторник 08 августа 2023 11:34
Россияне обстреляли жилой дом в Херсонской области: пострадала женщина Фото: россияне обстреляли жилой дом в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска сегодня днем обстреляли жилой дом в селе Никольское Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

Как сообщается, в результате вражеского удара в собственном доме ранения получила 50-летняя женщина. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали, врачи оказывают ей помощь.

Обстрелы Херсонской области

Херсон и область постоянно обстреливаются российскими войсками. В частности, минувшей ночью захватчики трижды атаковали жилые дома в центре Херсона. В результате обстрела есть пострадавшие, одна женщина погибла.

Также российские войска совершили обстрел села Садовое Херсонской области утром в понедельник, 7 августа. Ранение получил 50-летний мужчина.

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