Россияне обстреляли жилой дом в Херсонской области: пострадала женщина
Российские войска сегодня днем обстреляли жилой дом в селе Никольское Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.
Как сообщается, в результате вражеского удара в собственном доме ранения получила 50-летняя женщина. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали, врачи оказывают ей помощь.
Обстрелы Херсонской области
Херсон и область постоянно обстреливаются российскими войсками. В частности, минувшей ночью захватчики трижды атаковали жилые дома в центре Херсона. В результате обстрела есть пострадавшие, одна женщина погибла.
Также российские войска совершили обстрел села Садовое Херсонской области утром в понедельник, 7 августа. Ранение получил 50-летний мужчина.
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