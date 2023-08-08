Россияне обстреляли жилой дом в Херсонской области: пострадала женщина

Российские войска сегодня днем обстреляли жилой дом в селе Никольское Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

Как сообщается, в результате вражеского удара в собственном доме ранения получила 50-летняя женщина. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали, врачи оказывают ей помощь. Обстрелы Херсонской области Херсон и область постоянно обстреливаются российскими войсками. В частности, минувшей ночью захватчики трижды атаковали жилые дома в центре Херсона. В результате обстрела есть пострадавшие, одна женщина погибла. Также российские войска совершили обстрел села Садовое Херсонской области утром в понедельник, 7 августа. Ранение получил 50-летний мужчина.