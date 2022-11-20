Россияне обстреляли жилой дом в Харьковской области: под завалами могут быть люди

Российские оккупанты вечером 20 ноября атаковали Харьковскую область. Враг нанес удар по гражданским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Пгт. Шевченково, Купянский район - россияне снова обстреляли жилой дом", - отметил чиновник. Тимошенко рассказал, что под завалами могут быть люди. По его словам, на месте происшествия работают спасатели.