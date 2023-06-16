Росіяни обстріляли житлові масиви Херсона: постраждали шестеро людей, є руйнування

Російські війська сьогодні, 16 червня, обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, також було пошкоджено будівлю медичного закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

"Близько 13:00 російські військові масивно обстріляли житлові масиви міста Херсона. Наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані щодо постраждалих ще уточнюються. Також пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

У прокуратурі зазначили, що обстріли тривають. Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація у Херсонській області

Після підриву росіянами Каховської ГЕС частина Херсонської області була затоплена. Постраждав правий та окупований лівий берег регіону.

При цьому росіяни обстрілюють постраждалі населені пункти. Зокрема, окупанти вчора обстріляли Берислав. Внаслідок атаки загинув 55-річний місцевий чоловік.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російська армія повернулася на колишні позиції, які були підтоплені через підрив Каховської ГЕС. Тому інтенсивність обстрілів Херсонської області знову зросла.