ua ru
Пт, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли жилые массивы Херсона: пострадали шесть человек, есть разрушения

Новина українською →
Херсон, Пятница 16 июня 2023 15:20
Россияне обстреляли жилые массивы Херсона: пострадали шесть человек, есть разрушения Фото: Обстрел Херсона (www.facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 16 июня, обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек, также было повреждено здание медицинского учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Около 13:00 российские военные массивно обстреляли жилые массивы города Херсона. Известно о по меньшей мере шести травмированных горожанах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о пострадавших еще уточняются. Также повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач.

В прокуратуре отметили, что обстрелы продолжаются. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Херсонской области

После подрыва россиянами Каховской ГЭС часть Херсонской области была затоплена. Пострадал правый и оккупированный левый берег региона.

При этом россияне обстреливают пострадавшие населенные пункты. В частности, оккупанты вчера обстреляли Берислав. В результате атаки погиб 55-летний местный мужчина.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российская армия вернулась на прежние позиции, которые были подтоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Поэтому интенсивность обстрелов Херсонской области снова возросла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Война в Украине
NEWS
"Совковая" практика. Зачем России боевые дельфины и спасут ли они флот в Севастополе
"Совковая" практика. Зачем России боевые дельфины и спасут ли они флот в Севастополе
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом