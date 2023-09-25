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Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, є жертви

Понеділок 25 вересня 2023 19:43
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Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, є жертви Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові обстріляли житлові квартали Херсону з артилерії ввечері 25 вересня. В результаті атаки загинули троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської обласної прокуратури в Telegram.

"Унаслідок масивного обстрілу загинули троє людей - два чоловіки та жінка. Вони знаходились на вулиці", - йдеться у повідомленні.

При цьому ще двоє містян отримали поранення. Їх госпіталізовано.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, торгівельні точки, автотранспорт.

Фото: Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії (t.me/phogovua)

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правого берега регіону, російські терористи щодня завдають ударів по області, зокрема й Херсону. Для обстрілів застосовуються важке озброєння, авіацію та дрони.

За словами очільниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, терористи почали частіше використовувати безпілотники для ударів по скупченнях цивільних.

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Херсон Війна Росії проти України
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