Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона из артиллерии, есть жертвы
Российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона из артиллерии вечером 25 сентября. В результате атаки погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской областной прокуратуры Telegram.
"В результате массивного обстрела погибли три человека - два мужчины и женщина. Они находились на улице", - говорится в сообщении.
При этом еще двое горожан получили ранения. Они госпитализированы.
Также в результате обстрела повреждены жилые дома, торговые точки, автотранспорт.
Ситуация в Херсонской области
После освобождения правого берега региона, российские террористы ежедневно наносят удары по области, в том числе и Херсону. Для обстрелов используются тяжелое вооружение, авиацию и дроны.
По словам главы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, террористы стали чаще использовать беспилотники для ударов по скоплениям гражданских.
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