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Росіяни обстріляли житлові квартали в Бериславському районі, є руйнування

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали удару по житлових кварталах Бериславського району. Були пошкоджені будинки мешканців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Бериславської РДА Володимира Літвінова.

"Військовими і збройними формуваннями Росії завдані удари по прибережних населених пунктах району. Внаслідок авіаційного удару по території промислового об'єкта в місті Берислав, пошкоджень зазнали будинки мешканців", - пише Літвінов.

Голова РДА додав, що під час удару росіяни також використовували дрони, завдяки яким скидували вибухівки на житлові квартали міста.

Зокрема були пошкоджені п'ять транспортних засобів. Один автомобіль повністю згорів.

"На щастя, через ці ворожі атаки постраждалих немає", - додав Літвінов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні ворог двічі обстріляв прикордоння Чернігівської області. Цього разу, ймовірно, атакували з міномета.

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