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Россияне обстреляли жилые кварталы в Бериславском районе, есть разрушения

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли удар по жилым кварталам Бериславского района. Были повреждены дома жителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Бериславской РГА Владимира Литвинова.

"Военными и вооруженными формированиями России нанесены удары по прибрежным населенным пунктам района. В результате авиационного удара по территории промышленного объекта в городе Берислав, повреждения получили дома жителей", - пишет Литвинов.

Глава РГА добавил, что во время удара россияне также использовали дроны, благодаря которым сбрасывали взрывчатку на жилые кварталы города.

В частности были повреждены пять транспортных средств. Один автомобиль полностью сгорел.

"К счастью, из-за этих вражеских атак пострадавших нет", - добавил Литвинов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня враг дважды обстрелял границы Черниговской области. На этот раз, вероятно, атаковали из миномета.

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