Зранку, в понеділок, росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області. Цього разу, ймовірно, атакували з міномета.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на оперативне командування "Північ".

"З 06:45 до 07:15 зафіксовано 6 вибухів приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Карповичі. З 06:50 до 06:52 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в н.п. Леонівка", - йдеться в повідомленні.

Також в командуванні зазначили, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.