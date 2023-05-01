В Мелітополі пролунав вибух в готелі, у якому базувались окупанти

Фото: в Мелітополі стався вибух в готелі, де базувалися російські військові (GettyImages)

В окупованому Мелітополі Запорізької області влучили в готель, де базувались російські військові.

Про це написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.