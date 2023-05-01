В Мелітополі пролунав вибух в готелі, у якому базувались окупанти
Фото: в Мелітополі стався вибух в готелі, де базувалися російські військові (GettyImages)
В окупованому Мелітополі Запорізької області влучили в готель, де базувались російські військові.
Про це написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Повідомляється, що зафіксовано влучання в готель "Привал охотника" в якому базувалися російські військові.
"В окупантів трохи пригоріло в місці базування", - зазначив Андрющенко.
Українців закликають не ігнорувати повітряно тривогу, оскільки росіяни збільшили кількість морських носіїв "Калібрів" у Чорному морі.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську, 30 квітня, пролунали вибухи.
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