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Росіяни обстріляли Запорізьку область: влучили в будівлю ДСНС

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Запорізька область, Понеділок 01 травня 2023 01:37
Росіяни обстріляли Запорізьку область: влучили в будівлю ДСНС Фото: росіяни обстріляли будівлю ДСНС в Оріхові (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У неділю, 30 квітня, російські військові обстріляли Запорізьку область. Внаслідок ворожих атак постраждала будівля ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Окупанти атакували місто Оріхів Запорізької області. В результаті обстрілу пошкоджень зазнала будівля однієї з пожежно-рятувальних частин. Уламками посічений дах та стіни, вибито 2 пластикові вікна. Зруйновано приміщення постового біля фасаду частини, пошкоджено одну з автоцистерн рятувальників.

На щастя, особовий склад не постраждав, адже перебував в укритті, йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, окупанти, 30 квітня, обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожих атак постраждав приватний будинок.

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух в готелі, у якому базувались окупанти.

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