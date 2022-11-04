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Росіяни обстріляли Запорізьку область ракетами С-300: пошкоджено газову трубу

Фото: росіяни обстріляли Запорізьку область ракетами С-300 (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 4 листопада російські війська, застосувавши комплекси С-300, завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Внаслідок влучення однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає", - розповів він.

Фото: наслідки ракетного удару по Запорізькій області (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Миколаєву. Ворог застосував комплекси С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано склад та пошкоджено адміністративну будівлю.

Крім того, ми писали, що вночі окупанти знову атакували Україну безпілотниками. Проте всі БПЛА було збито силами ППО над Дніпропетровською та Львівською областями.

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