Окупанти знову завдали ракетного удару по Миколаєву: названі наслідки обстрілу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Сенкевича в Telegram .

Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, ворог пошкодив адміністративну будівлю та припарковані поряд автомобілі.

Російські війська обстріляли один із районів міста. Внаслідок чого зруйновано одне складське приміщення, ще на одному виникла пожежа. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати спалах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти в ніч проти 4 листопада атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область. Усі ворожі безпілотники були збиті українськими захисниками.

Також ще одного іранського безпілотника було знищено українськими силами протиповітряної оборони над Львівською областю.

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