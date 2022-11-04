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Над Львівською областю сили ППО збили іранський дрон-камікадзе

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Львівська область , П'ятниця 04 листопада 2022 08:44
Над Львівською областю сили ППО збили іранський дрон-камікадзе Фото: над Львівською областю сили ППО збили іранський дрон-камікадзе (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 4 листопада, українські сили протиповітряної оборони збили над Львівськю областю іранський дрон-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе "Шахід". Руйнувань та постраждалих в області немає. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК "Захід" за блискучу роботу!", - написав Козацький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти у ніч на 4 листопада атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область. Усі ворожі безпілотники було збито українськими захисниками.

Також раніше ми писали, що 3 листопада українські сили протиповітряної оборони збили чотири іранські дрони-камікадзе у небі над Дніпропетровською областю.

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Львівська область дрони ПВО
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