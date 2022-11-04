ua ru
Пт, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Запорізьку область ракетами С-300: пошкоджено газову трубу

Новость на русском →
Запоріжжя, П'ятниця 04 листопада 2022 10:24
Росіяни обстріляли Запорізьку область ракетами С-300: пошкоджено газову трубу Фото: росіяни обстріляли Запорізьку область ракетами С-300 (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 4 листопада російські війська, застосувавши комплекси С-300, завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Внаслідок влучення однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає", - розповів він.

Фото: наслідки ракетного удару по Запорізькій області (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Миколаєву. Ворог застосував комплекси С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано склад та пошкоджено адміністративну будівлю.

Крім того, ми писали, що вночі окупанти знову атакували Україну безпілотниками. Проте всі БПЛА було збито силами ППО над Дніпропетровською та Львівською областями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область ракетный удар
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Що відбувається в Кабміні Шмигаля та навіщо Зеленському злиття міністерств
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в Кабміні Шмигаля та навіщо Зеленському злиття міністерств