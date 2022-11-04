Россияне обстреляли Запорожскую область ракетами С-300: повреждена газовая труба

В ночь на 4 ноября российские войска, применив комплексы С-300, нанесли ракетный удар по Запорожской области. Вследствие обстрела повреждена газовая труба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"В результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории, возник пожар, ликвидированный нашими спасателями. По предварительным данным, пострадавших нет", - рассказал он.

Напомним, вчера вечером российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Николаеву. Враг применил комплексы С-300. В результате обстрела разрушен склад и повреждено административное здание.

Кроме того, мы писали, что ночью оккупанты вновь атаковали Украину беспилотниками. Однако все БПЛА были сбиты силами ПВО над Днепропетровской и Львовской областями.

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