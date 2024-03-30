Росіяни обстріляли Запорізьку область: постраждала дитина

Російські окупанти сьогодні в черговий раз обстріляли Запорізьку область. В результаті ворожої атаки дитина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова .

"Дитину ушпиталено в Запорізьку обласну дитячу лікарню. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує", - додав Федоров.

Ситуація на фронті

Як писав Генеральний штаб, протягом минулої доби, відбулося 72 бойових зіткнення. Ворог активно намагається наступати на Лиманському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках.

За словами головного командувача ЗСУ Олександра Сирського, останнім часом кількість повернутих нашими воїнами позицій перевищує кількість втрачених.

Тим часом президент Володимир Зеленський не виключає новий контрнаступ українських військових в поточному році.

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