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Росіяни обстріляли Запорізьку область: постраждала дитина

Запорізька область, Субота 30 березня 2024 15:57
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Росіяни обстріляли Запорізьку область: постраждала дитина Фото: росіяни обстріляли Запорізьку область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні в черговий раз обстріляли Запорізьку область. В результаті ворожої атаки дитина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За даними глави ОВА, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Долинка Пологівського району 12-річний хлопчик отримав контузію.

"Дитину ушпиталено в Запорізьку обласну дитячу лікарню. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує", - додав Федоров.

Ситуація на фронті

Як писав Генеральний штаб, протягом минулої доби, відбулося 72 бойових зіткнення. Ворог активно намагається наступати на Лиманському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках.

За словами головного командувача ЗСУ Олександра Сирського, останнім часом кількість повернутих нашими воїнами позицій перевищує кількість втрачених.

Тим часом президент Володимир Зеленський не виключає новий контрнаступ українських військових в поточному році.

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Запорізька область Війна Росії проти України Окупанти
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