Росіяни обстріляли Запорізьку область: постраждала дитина
Російські окупанти сьогодні в черговий раз обстріляли Запорізьку область. В результаті ворожої атаки дитина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
За даними глави ОВА, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Долинка Пологівського району 12-річний хлопчик отримав контузію.
"Дитину ушпиталено в Запорізьку обласну дитячу лікарню. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує", - додав Федоров.
Ситуація на фронті
Як писав Генеральний штаб, протягом минулої доби, відбулося 72 бойових зіткнення. Ворог активно намагається наступати на Лиманському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках.
За словами головного командувача ЗСУ Олександра Сирського, останнім часом кількість повернутих нашими воїнами позицій перевищує кількість втрачених.
Тим часом президент Володимир Зеленський не виключає новий контрнаступ українських військових в поточному році.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.