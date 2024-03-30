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Россияне обстреляли Запорожскую область: пострадал ребенок

Запорожская область, Суббота 30 марта 2024 15:57
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Россияне обстреляли Запорожскую область: пострадал ребенок Фото: россияне обстреляли Запорожскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня в очередной раз обстреляли Запорожскую область. В результате вражеской атаки ребенок получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова .

По данным главы ОГА, в результате вражеского артиллерийского обстрела села Долинка Пологовского района 12-летний мальчик получил контузию.

"Ребенок госпитализирован в Запорожскую областную детскую больницу. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает", - добавил Федоров.

Ситуация на фронте

Как писал Генеральный штаб, за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Враг активно пытается наступать на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По словам главного командующего ВСУ Александра Сырского, в последнее время количество возвращенных нашими воинами позиций превышает количество потерянных.

Между тем, президент Владимир Зеленский не исключает новое контрнаступление украинских военных в текущем году.

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