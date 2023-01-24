UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Запорізьку область з авіації та РСЗВ: є поранені

Фото: Росіяни обстріляли Запорізьку область з авіації та РСЗВ (t.me/starukhofficial)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові завдали ударів з авіації та реактивної артилерії по містах та селам Запорізької області. Внаслідок цього було поранено двох чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Запорізької області.

"Минулої доби росіяни обстріляли територію Запорізької області з реактивних систем залпового вогню, авіації та артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти знову атакували будинки цивільних жителів Гуляйпільського району. Осколками від розірваних снарядів пошкоджене майно громадян, господарські будівлі, території домоволодінь.

"Під час збройної агресії поранення отримали жителі села Успенівка Пологівського району, двох чоловіків з осколковими та мінно-вибуховими травмами доставлено до лікарень", - додали у поліції.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти 172 разів обстріляли Запорізьку область. В результаті атак постраждав 21 населений пункт.

До цього російські снаряди накрили 21 місто та селище Запорізької області. Загалом російські окупанти здійснили 166 обстрілів, 18 домівок зруйновані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяполицияЗапорожская областьВійна в Україні