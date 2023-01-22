Росіяни обстріляли ракетами С-300 Запорізьку область: в ОВА показали руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Скалічені долі - ось що несе щоденно "рускій мір" в українські родини. Ще 172 обстріли по запорізьких громадах лише за добу. Постраждав 21 населений пункт, додалося ще 36 нових руйнувань", - написав він.

Старух зазначив, що росіяни вночі знову били ракетами С-300 по мирних об'єктах Запорізької області. Внаслідок вибуху у Лежине постраждали домівки та інфраструктура села.

Окрім того, вибуховою хвилею було пошкоджено 10 будинків. У них потрощені вікна, двері, паркани, дахи, автомобілі. Ушкоджень також зазнали водогін, газогін і лінія електропередач у секторі громадської забудови.

До того ж, зранку окупанти знову обстріляли Комишуваху. Там потрощено житлові будинки та інфраструктура, але люди вціліли.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вночі у Запоріжжі було чути гучні вибухи, в області оголосили повітряну тривогу.

Окрім того, 20 січня росіяни накрили 21 населений пункт Запорізької області. Загалом загарбники здійснили 166 обстрілів, 18 будинків зруйновано, також внаслідок обстрілу загинула жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.