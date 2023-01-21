Росія обстріляла Гуляйполе та Оріхів Запорізької області: є загиблий та поранені

За минулу добу російські снаряди накрили 21 місто та селище Запорізької області. Загалом російські окупанти здійснили 166 обстрілів, 18 домівок зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Вчора у м. Гуляйполе під час ворожого обстрілу загинула жінка. Внаслідок обстрілу м.Оріхова горіло приміщення кінотеатру, двоє цивільних отримали поранення", - розповів він. За словами очільника регіону, прямо зараз ворог продовжує активні артилерійські обстріли вздовж лінії фронту. Обстріли України за добу російські військові 21 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії.

за п'ятницю, 20 січня, окупанти вбили 3 мешканців Донецької області, два з них - у Бахмуті. Ще 4 отримали поранення, всі - з Бахмута.

Росія продовжує обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Вже зранку у Вовчанську снаряд потрапив в дім, є загибла, поранено дівчинку.

у Херсоні вранці у суботу, 21 січня, пролунали вибухи. Повітряна тривога у місті не оголошена. Минулої доби росіяни 36 разів обстріляли Херсонську область, застосувавши артилерію, РСЗВ та міномети. Лише по Херсону окупанти вдарили 11 разів. Під удар потрапили житлові квартали, 4 людей поранені.