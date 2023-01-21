Росія обстріляла Гуляйполе та Оріхів Запорізької області: є загиблий та поранені
Фото: за добу окупанти 166 разів обстріляли Запорізьку область (GettyImages)
За минулу добу російські снаряди накрили 21 місто та селище Запорізької області. Загалом російські окупанти здійснили 166 обстрілів, 18 домівок зруйновані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Вчора у м. Гуляйполе під час ворожого обстрілу загинула жінка. Внаслідок обстрілу м.Оріхова горіло приміщення кінотеатру, двоє цивільних отримали поранення", - розповів він.
За словами очільника регіону, прямо зараз ворог продовжує активні артилерійські обстріли вздовж лінії фронту.
Обстріли України за добу
- російські військові 21 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії.
- за п'ятницю, 20 січня, окупанти вбили 3 мешканців Донецької області, два з них - у Бахмуті. Ще 4 отримали поранення, всі - з Бахмута.
- Росія продовжує обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Вже зранку у Вовчанську снаряд потрапив в дім, є загибла, поранено дівчинку.
- у Херсоні вранці у суботу, 21 січня, пролунали вибухи. Повітряна тривога у місті не оголошена. Минулої доби росіяни 36 разів обстріляли Херсонську область, застосувавши артилерію, РСЗВ та міномети. Лише по Херсону окупанти вдарили 11 разів. Під удар потрапили житлові квартали, 4 людей поранені.
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