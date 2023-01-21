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Росія обстріляла Гуляйполе та Оріхів Запорізької області: є загиблий та поранені

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Запоріжжя, Субота 21 січня 2023 09:54
Росія обстріляла Гуляйполе та Оріхів Запорізької області: є загиблий та поранені Фото: за добу окупанти 166 разів обстріляли Запорізьку область (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За минулу добу російські снаряди накрили 21 місто та селище Запорізької області. Загалом російські окупанти здійснили 166 обстрілів, 18 домівок зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Вчора у м. Гуляйполе під час ворожого обстрілу загинула жінка. Внаслідок обстрілу м.Оріхова горіло приміщення кінотеатру, двоє цивільних отримали поранення", - розповів він.

За словами очільника регіону, прямо зараз ворог продовжує активні артилерійські обстріли вздовж лінії фронту.

Обстріли України за добу

  • російські військові 21 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії.
  • за п'ятницю, 20 січня, окупанти вбили 3 мешканців Донецької області, два з них - у Бахмуті. Ще 4 отримали поранення, всі - з Бахмута.
  • Росія продовжує обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Вже зранку у Вовчанську снаряд потрапив в дім, є загибла, поранено дівчинку.
  • у Херсоні вранці у суботу, 21 січня, пролунали вибухи. Повітряна тривога у місті не оголошена. Минулої доби росіяни 36 разів обстріляли Херсонську область, застосувавши артилерію, РСЗВ та міномети. Лише по Херсону окупанти вдарили 11 разів. Під удар потрапили житлові квартали, 4 людей поранені.

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