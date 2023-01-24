RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Запорожскую область из авиации и РСЗО: есть раненые

Фото: Россияне обстреляли Запорожскую область по авиации и РСЗО (t.me/starukhofficial)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные нанесли удары по авиации и реактивной артиллерии по городам и селам Запорожской области. В результате были ранены двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Запорожской области.

"В минувшие сутки россияне обстреляли территорию Запорожской области из реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты снова атаковали дома гражданских жителей Гуляйпольского района. Осколками от разорванных снарядов повреждено имущество граждан, хозяйственные постройки, территории домовладений.

"Во время вооруженной агрессии ранения получили жители села Успеновка Пологовского района, двое мужчин с осколочными и минно-взрывными травмами доставлены в больницы", - добавили в полиции.

Напомним, что ранее российские оккупанты 172 раз обстреляли Запорожскую область. В результате атак пострадал 21 населенный пункт.

До этого российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. В общей сложности российские оккупанты совершили 166 обстрелов, 18 домов разрушены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияполицияЗапорожская областьВойна в Украине