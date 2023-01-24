Росіяни обстріляли Запорізьку область з авіації та РСЗВ: є поранені

Фото: Росіяни обстріляли Запорізьку область з авіації та РСЗВ (t.me/starukhofficial)

Російські військові завдали ударів з авіації та реактивної артилерії по містах та селам Запорізької області. Внаслідок цього було поранено двох чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Запорізької області.

"Минулої доби росіяни обстріляли територію Запорізької області з реактивних систем залпового вогню, авіації та артилерії", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що окупанти знову атакували будинки цивільних жителів Гуляйпільського району. Осколками від розірваних снарядів пошкоджене майно громадян, господарські будівлі, території домоволодінь. "Під час збройної агресії поранення отримали жителі села Успенівка Пологівського району, двох чоловіків з осколковими та мінно-вибуховими травмами доставлено до лікарень", - додали у поліції.