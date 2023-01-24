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Россияне обстреляли Запорожскую область из авиации и РСЗО: есть раненые

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Запорожская область, Вторник 24 января 2023 19:23
Россияне обстреляли Запорожскую область из авиации и РСЗО: есть раненые Фото: Россияне обстреляли Запорожскую область по авиации и РСЗО (t.me/starukhofficial)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные нанесли удары по авиации и реактивной артиллерии по городам и селам Запорожской области. В результате были ранены двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Запорожской области.

"В минувшие сутки россияне обстреляли территорию Запорожской области из реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты снова атаковали дома гражданских жителей Гуляйпольского района. Осколками от разорванных снарядов повреждено имущество граждан, хозяйственные постройки, территории домовладений.

"Во время вооруженной агрессии ранения получили жители села Успеновка Пологовского района, двое мужчин с осколочными и минно-взрывными травмами доставлены в больницы", - добавили в полиции.

Напомним, что ранее российские оккупанты 172 раз обстреляли Запорожскую область. В результате атак пострадал 21 населенный пункт.

До этого российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. В общей сложности российские оккупанты совершили 166 обстрелов, 18 домов разрушены.

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