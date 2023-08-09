Росіяни обстріляли Запоріжжя: є жертви

"Ворог атакував житловий квартал Запоріжжя. На превеликий жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, є поранені", - повідомив Куртєв.

Інформацію про "приліт" в місті підтвердив також керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Зараз їду на місце події. Попередньо відомо про влучання у об‘єкт цивільної інфраструктури", - написав він в своєму Telegram-каналі.

Результати обстрілу

"Сьогодні російські терористичні війська завдали чергового ракетного удару по мирному Запоріжжю. “Надточною” зброєю зруйновано храм та торгівельні точки у Шевченківському районі", - повідомив Малашко.

За його словами, наразі відомо про 3 загиблих цивільних людей.

"Медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки. Працюємо над ліквідацією наслідків справи рук країни-терориста", - додав він.

Водночас він повідомив, що 5 осіб отримали поранення.

Збільшилась кількість жертв

За даними керівника Запорізької обласної військової адміністрації відомо вже про 7 постраждалих.

В МВС уточнили кількість жертв

В поліції повідомили, що попри те, що першочергово інформація була про трьох загиблих, одну особу вдалося реанімувати.

"Лікарям допомагали на місці парамедики поліції", - додали правоохоронці.

Ситуація у Запоріжжі

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні під час масштабної повітряної тривоги в Запоріжжі повідомляли про вибухи.

Крім того, 5 серпня російські загарбники також вдарили по околиці міста. Інформація про постраждалих не надходила.

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