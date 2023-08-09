RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Запорожье: есть жертвы

Фото: россияне обстреляли Запорожье (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные снова обстреляли территории Запорожья. В результате атаки в городе погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Враг атаковал жилой квартал Запорожья. К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые", - сообщил Куртев.

Информацию о "прилете" в городе подтвердил также руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Сейчас еду на место происшествия. Предварительно известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.

Результаты обстрела

"Сегодня российские террористические войска нанесли очередной ракетный удар по мирному Запорожью. "Сверхточным" оружием разрушен храм и торговые точки в Шевченковском районе", - сообщил Малашко.

По его словам, сейчас известно о 3 погибших гражданских людях.

"Медики оказывают помощь раненым. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла. Работаем над ликвидацией последствий дела рук страны-террориста", - добавил он.

Ситуация в Запорожье

Напомним, мы писали, что сегодня во время масштабной воздушной тревоги в Запорожье сообщали о взрывах.

Кроме того, 5 августа российские захватчики также ударили по окраине города. Информация о пострадавших не поступала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины