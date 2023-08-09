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У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги

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Запоріжжя, Середа 09 серпня 2023 19:51
У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги Фото: у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги (Facebook-сторінка Сергія Крука)
Автор: Іван Носальський

У Запоріжжі сьогодні, 9 серпня, увечері місцеві мешканці почули вибух. У Запорізькій області зараз оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривають деталей вибуху та не називають причин.

Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Проводити фото- та відеозйомку місця надзвичайної події заборонено.

Варто зауважити, що Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Запорізькій області.

Масштабні повітряні тривоги

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, по всій території України вже кілька разів оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана зі злетом російських винищувачів МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинжал".

Пізніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що окупанти зімітували пуски ракет Україною під час однієї з тривог. Вони зробили це з допомогою комплексів радіоелектронної боротьби.

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